Volley femminile, Wevza Cup: Novara batte 3-2 il Vilsbiburg e si qualifica per la CEV Challenge Cup

Grazie al successo per 3-2 ai danni del Vilsbiburg nella Wevza Cup, l’Igor Gorgonzola Novara si è qualificato per la CEV Challenge Cup 2023/2024. Dopo le vittorie dei giorni precedenti ai danni di Volleyball Academy e Terville Florange, entrambe per 3-0, le ragazze di coach Lorenzo Bernardi hanno completato l’opera contro le tedesche del Vilsbigurg. Match che ha rischiato di complicarsi dato che la squadra avversaria ha recuperato due set di svantaggio, rimontando dal 2-0 al 2-2. Nel tie-break, però, è salita in cattedra l’MVP Buijs e Novara ha avuto la meglio, regalandosi così l’accesso alla terza competizione europea.