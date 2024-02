Volley femminile, Serie A1: Scandicci vince su Cuneo in tre set

Nella serata del 24 febbraio, vanno in scena tre partite di Serie A1 femminile, valide per il 21esimo turno di campionato. Scandicci trova la vittoria per 3-0 contro Cuneo, mentre Novara ha la meglio su Vallefoglia per 3-1, ottenendo il secondo posto provvisorio in classifica e infine Roma vince contro Casalmaggiore per 3-1.

Scandicci conquista la vittoria casalinga su Cuneo, terminando la partita in tre set. La formazione di casa ha la meglio nel primo parziale di gioco su distanza, vincendo 25-14. Nei restanti due set il canovaccio rimane lo stesso, con Cuneo che soffre e perde il set numero due 25-15 e poi viene battuta ancora nel terzo per 25-14. La squadra di casa rimane così ancorata alla Vero Volley Milano con 49 punti in classifica generale a pari merito. Poco più tardi, Novara ha la meglio su Vallefoglia per 3-1. La squadra ospite ottiene il primo set, terminato 21-25. Dal secondo parziale in poi, però, è Novara a salire in cattedra, vincendo 25-20. Il terzo set termina in favore delle padrone di casa per 25-15, con Vallefoglia che nell’ultimo parziale crolla per 25-13. Novara guadagna così la seconda posizione temporanea in classifica generale. Infine, Roma incontra Casalmaggiore in un match terminato 3-1. Nel primo set le ospiti hanno la meglio per 25-17, ma nel secondo parziale le romane trovano il riscatto per 25-23. Il terzo set va ancora alle padrone di casa, che vincono 25-17. Roma ottiene infine anche l’ultimo parziale per 25-22.