Volley femminile, Serie A1: Milano piega Roma, Imoco resta in testa

Nel pomeriggio del 26 novembre, sono andate in scena quattro partite di volley femminile valide per la Serie A1. Milano, vince in trasferta su Roma per 3-0, risultato conquistato anche dall’Imoco Volley contro Casalmaggiore. Incontri più lunghi tra Savino del Bene e Chieri Torino, conclusa 3-2, e Busto Arsizio contro Cuneo, conclusa 2-3.

In trasferta, Milano vince contro Roma per 0-3. La partita tra le due squadre si rivela equilibrata sin dai primi momenti di un primo set ricco di sorprese. Dopo numerosi sorpassi e controsorpassi, le ospiti hanno la meglio e vincono 21-25. Nel secondo set, la formazione milanese sembra vantare più sicurezza della squadra rivale, che dopo um primo momento di vantaggio si trova ad inseguire. Al termine del secondo parziale, Milano vince per 18-25. Il terzo set vede una Roma più combattiva che, specialmente nella prima fase di gioco, riesce a rallentare il ritmo della squadra milanese. Sul finale però, le ospiti hanno la meglio e conquistano il parziale per 22-25.

In contemporanea, va in scena la partita tra Imoco Volley e Casalmaggiore, vinta dalle padrone di casa in tre set. Nel primo parziale, le due squadre si contendono ogni punto, tanto da arrivare ai vantaggi. L’Imoco vince 27-25, ma non senza una grande resistenza della squadra di casa. Nel secondo parziale, Casalmaggiore risulta avere alcune difficoltà non presenti nel primo set, ma ha gli strumenti per rallentare l’attacco avversario e al termine del set, il tabellone segna 25-23. Si sono chiuse molto più tardi le gare tra Busto Arsizio e Cuneo e Savino del Bene contro Chieri Torino. Il primo incontro è stato vinto da Cuneo per 3-2, con le padrone di casa che hanno conquistato il primo set in 25-20, ma si sono poi trovate in difficoltà. Cuneo ha infatti avuto la meglio nel secondo e nel terzo parziale, vinti rispettivamente 22-25 e 22-25. Il quarto set ha poi visto Busto Arsizio tornare a vincere in 27-25. Infine, il quinto e conclusivo set è andato in mano alla formazione ospite per 12-15. Tra Savino del Bene e Chieri Torino, ha la meglio la squadra di casa per 3-2. La Savino del bene conquista il primo set in 25-17, ma perde poi i due set successivi. Torino vince il secondo e il terzo parziale per 20-25 e 26-28. Gli ultimi due set, tornano ad essere in mano della formazione casalinga, che chiude in 25-21 e 15-11.