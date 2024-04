Volley femminile Scandicci, Barbolini: “Conegliano una squadra forte, sarà difficilissimo”

Il coach della Savino Del Bene Scandicci Massimo Barbolini parla della terza sfida delle finali scudetto, in programma mercoledì prossimo a Conegliano. Le due squadre si sono già sfidate ieri, con Conegliano che ha vinto per 3-2: “Dobbiamo riposare, recuperare e non pensare troppo, anzi, neanche un secondo, che potevamo cogliere il successo in gara due perché ne ho vinte e ne ho perse di partite che arrivi a poco dal successo, sta per festeggiare, e poi invece non lo fai. Ripartiamo, dobbiamo avere la consapevolezza, cosa che abbiamo, che giochiamo contro una squadra fortissima, e che se riusciamo ad essere bravi a prendere anche solo due punti di vantaggio non dobbiamo regalarglieli noi. Non siamo riusciti a battere meglio dei nostri avversari anche se la differenza io l’ho vista in altri fondamentali. Penso che dobbiamo continuare così, io ho abbastanza chiaro cosa dobbiamo cercare di cambiare, non so se è possibile, però se lo facciamo possiamo fare sicuramente bene, possiamo giocarcela contro di loro. Sarà difficilissimo, ma abbiamo oggi per recuperare, lunedì riprendiamo e mercoledì andremo a Conegliano. Sarà una serie scudetto lunga, loro sono una squadra fortissima, l’altra volta in Veneto ci siamo guadagnati di poter tornare a giocarcela a Scandicci, ci rivedremo qua e vedremo con quale punteggio“.