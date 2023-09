Volley femminile, Lucchetta: “Egonu in Turchia per riempire la sua valigia di soldoni, ma si è fermata”

L’ex pallavolista Andrea Lucchetta, oggi commentatore televisivo, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1 di Paola Egonu e del momento che sta vivendo: “A mio avviso è un’atleta di interesse internazionale la quarta giocatrice nel suo ruolo, ma è necessario che continui il suo percorso di crescita. E’ andata in Turchia per riempire la sua valigia di soldoni, ma non l’ha riempita anche tecnicamente. Paola si è fermata nonostante Guidetti sia un tecnico in grado di dare gli strumenti giusti. E’ fondamentale avere degli obiettivi ben chiari, ovviamente senza pressioni psicologiche“. Lucchetta ha infine concluso: “Come giocatrice poi ci sono delle problematiche che il gruppo si porta dietro da qualche anno. La vittoria degli Europei? Semplicemente una tregua“.