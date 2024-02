Volley femminile, Champions League: Conegliano vince su Vakifbank nell’andata dei quarti di finale

Conegliano incontra Vakifbank nel match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League femminile. La formazione italiana perde il primo set, ma riesce a vincere i due successivi, per poi avere la meglio anche nel quarto parziale e vincere per 3-1.

Il primo set vede le due squadre scambiarsi il controllo della partita durante le prime battute, con Conegliano che ha poi la meglio e passa in vantaggio. La formazione italiana rimane in controllo del parziale sino agli ultimi momenti, quando Vakifbank riesce nella rimonta e prima pareggia, poi mette a punto il sorpasso. Il primo set va dunque alla compagine turca per 25-23. Nel set numero due, Conegliano resta in testa per tutto il set, con le avversarie costrette all’inseguimento. Questa volta nessuna beffa finale e le italiane conquistano il parziale dell’1-1 per 17-25. Il terzo set è una fotocopia del secondo, con l’unica differenza che la superiorità di Conegliano si fa più marcata. Vakifbank tenta di mantenere il contatto con le avversarie, ma la squadra tricolore prende presto il largo e chiude il parziale in 18-25. L’ultimo set regala un canovaccio simile ai due precedenti, con Conegliano che rimane in controllo e sul finale riesce ad allungare. Dopo quasi due ore sul campo, Conegliano ha la meglio nel quarto set terminato 18-25 e vince la partita di Champions League.