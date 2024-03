Volley femminile, Champions League: Conegliano vince su Eczacibasi per 3-2 nella semifinale di andata

Conegliano ospita nel proprio palazzetto la compagine turca di Eczacibasi per giocare la semifinale di andata di Champions League, partita finita 3-2. L’incontro vede le ospiti ottenere i primi due set, con Conegliano che però entra in partita nel terzo, vincendo poi anche il quarto. Infine, in un quinto set da cardiopalma, le italiane firmano il 3-2. Si aspetta ora la gara di ritorno, che si giocherà martedì 19 marzo in Turchia.

L’avvio del primo set vede Conegliano in difficoltà, con Eczacibasi che passa in vantaggio, costruendo anche un vantaggio importante. Sul finale di parziale, la formazione italiana accorcia le distanze, trovando il pareggio e poi il sorpasso. Inizia così un valzer di sorpassi e controsorpassi, ma sul finale è Eczacibasi a spuntarla e a vincere il set per 28-26. Il secondo set è un’altalena di emozioni. Conegliano parte male, disorganizzata, in difficoltà a rispondere alle avversarie. La compagine turca passa avanti e cerca di prendere il largo, quando le italiane reagiscono e pareggiano sul 19-19. La gioia ha però breve vita, con Eczacibasi che vola di nuovo avanti e questa volta è imprendibile. Le turche vincono anche il secondo set per 25-20. Il set numero tre vede i ruoli invertirsi. Conegliano scende in partita, annichilendo le avversarie. Eczacibasi soffre per tutto il parziale, senza riuscire a rispondere. La formazione italiana coglie l’occasione per prendere il largo e andare a vincere il parziale 25-14. Si allunga così la partita, che durerà almeno un altro set. Il quarto parziale è molto più equilibrato degli ultimi due, specialmente nella seconda metà. Nelle fasi finali, Conegliano passa in vantaggio, lasciando Eczacibasi all’inseguimento e trovando il successo per 25-22. Tutto viene dunque deciso dal quinto e ultimo set. Il parziale è molto equilibrato, con una lotta punto a punto che caratterizza l’intero parziale. Conegliano conquista tre match point prima di riuscire a concretizzare il quarto e vincere per 18-16. Il match termina 3-2 a favore delle italiane.