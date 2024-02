Volley femminile, Champions League: Conegliano e Milano trionfano e volano in semifinale

Conegliano e Milano sfidano rispettivamente Vakifbank e Lodz nelle partite di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Entrambe le squadre, già vittoriose all’andata, si ripetono nel secondo match, conquistando l’accesso alla fase delle semifinali.

Conegliano ha la meglio su Vakifbank per 3-1, dopo aver vinto con lo stesso risultato la partita di andata. La prima metà di partita si rivela equilibrata e combattuta, con le due squadre che si sorpassano a vicenda nel corso dei primi due set. Nel primo parziale, sul finale, Vakifbank riesce a dare lo strappo, collezionando il set per 25-20. Il secondo parziale vede la squadra ospite ancora molto aggressiva, ma nella seconda metà è Conegliano a prevalere e a conquistare prima il vantaggio, poi la vittoria del set, trovata per 25-18. Copione simile quello del terzo set, con Vakifbank che pare vacillare sul finale. Le italiane approfittano del calo di prestazione delle avversarie e portano a casa il 2-1 grazie ad un 25-19. Infine, la partita termina con un quarto e ultimo set, che vede Conegliano totalmente in controllo del gioco, fino a vincere per 25-16 e staccare il pass per l’accesso alle semifinali di Champions League.

Milano vince su Lodz per 3-1, dopo il 3-0 conquistato nella partita di andata. Milano si impone sulle avversarie sin dal primo set. La squadra ospite infatti si trova presto costretta all’inseguimento, con le milanesi che salgono in cattedra. Sul finale del primo set Lodz accorcia le distanze e il parziale termina 25-21. Il secondo parziale segue un copione simile, con le avversarie che però appaiono in netta difficoltà e faticano a rispondere agli attacchi di Milano. Le padrone di casa prendono il controllo del gioco e vincono il set su distanza per 25-14. Nel terzo set Lodz riesce a uscire dal proprio momento di difficoltà e in alcune occasioni rallenta Milano. La formazione di casa riesce però a mantenersi in vantaggio e vince per 25-23.