Volley femminile Challenge Cup: Novara si impone 3-0 su Randaberg

Nel ritorno dei sedicesimi di Challenge Cup, Novara vince 3-0 (25-15, 25-15, 25-12) su Randaberg. La squadra italiana domina la partita, senza lasciare spazio alle avversarie norvegesi, costrette a subire attacchi per l’intera durata del match. Il Prossimo ostacolo delle novaresi saranno le greche dell’Olympiacos che hanno battuto le lituane del Kaunas con lo stesso risultato dell’andata: 3-0 con i parziali di 25-10, 25-7 e 25-13.

Il Novara si impone sulla squadra avversaria dopo qualche minuto di gioco. Dopo un via combattuto, con Randaberg aggressivo e desideroso di non lasciare spazio alle rivale, le italiane riescono a prendere il largo e costruire un vantaggio che si porteranno dietro sino a fine set. Dopo circa venti minuti di gioco, le novaresi chiudono il primo parziale 25-15. Nel secondo set, la superiorità in campo di Novara risulta ancora più evidente, con le pallavoliste del Randaberg che non riescono a dimostrarsi pericolose. In breve tempo la formazione italiana prende il largo, tenendosi a distanza dalle avversarie per l’intero set, e conclude il parziale nuovamente in 25-15. Nel terzo parziale, le novaresi scendono in campo con l’intenzione di mettere un punto fermo alla partita. Dopo un primo momento in cui Randaberg si fa pericoloso, Novara riesce a conquistare punti importanti e a imporsi sulle avversarie. In poco più di un’ora di gioco, la squadra italiana conquista l’ultimo set in 25-12 e vince la partita.