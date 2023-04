Volley, coach Andrea Giani e Modena si separano a fine stagione

Andrea Giani non sarà più l’allenatore del Modena Volley nella prossima stagione, come rende noto il club emiliano in un comunicato. “Modena Volley desidera esprimere profonda gratitudine ad Andrea Giani per la dedizione, l’impegno e la professionalità profusi in questi quattro anni, culminati con la vittoria della Coppa CEV, un successo che non dimenticheremo mai – recita la nota – Le storie di Modena e di Andrea Giani sono e saranno indissolubilmente legate e unite dalle indimenticabili emozioni vissute insieme. Modena Volley augura al Giangio le migliori fortune personali e professionali. Modena era, è e resterà sempre casa sua”.