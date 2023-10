Volley, A1 Femminile 2023/2024: Conegliano e Milano schiacciano le avversarie

Conegliano, Milano e Savino Del Bene vincono per 3-0 contro Trento, Firenze e Busto Arsizio. Si protraggono le gare tra Vallefoglia e Roma e quella tra Pinerolo e Cuneo. Cuneo batte per 3-2 Pinerolo. L’ultima partita a finire è quella tra Vallefoglia e Roma, vinta dagli ospiti per 3-2.

Il Conegliano piega il Trento per 3-0. I padroni di casa dominano la partita, senza lasciare spazio ad un Trento che non riesce a contrattaccare. Il primo set finisce 25-18, seguito da un secondo che si chiude sul 25-16. Nel terzo set, Trento sembra avere più ritmo e insegue le avversarie a breve distanza, ma la riscossa finale non basta per allungare la partita, che termina sul 25-18 per il 3-0. Vittoria schiacciante anche per la Savino Del Bene, che batte Firenze per 3-0. Il primo set viene vinto dai padroni di casa per 25-20, il secondo per 25-19 e infine la partita si chiude con il 25-18 del terzo set. Altro 3-0 anche per Milano, che batte Busto Arsizio senza troppe difficoltà. Il primo set si chiude 25-21 a favore delle milanesi, con le avversarie che oppongono resistenza. Nel secondo e terzo set però, Milano non lascia spazio al Busto Arsizio e chiude il secondo parziale 25-10, seguito dal terzo e ultimo set vinto per 25-12. Più lunga la gara tra Pinerolo e Cuneo, vinta dagli ospiti. Una partita combattuta, con Cuneo che vince il primo set 25-17, ma Pinerolo ribatte e vince 25-23. Il terzo set viene conquistato dai padroni di casa 25-17, che però poi perdono 23-25 e infine 1-15. Infine, dopo quasi tre ore di gioco, terminano la partita anche Vallefoglia e Roma, con le ospiti che vincono per 3 a 2. Il primo set va alle padrone di casa per 25-22, mentre la Roma conquista il secondo per 25-20 e il terzo per 25-19. Il quarto set viene poi vinto da Vallefoglia, che però perde nel finale per 15-12.

25-22, 20-25, 19-25, 25-19, 12-15