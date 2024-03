Virtus Bologna, Banchi: “Dobbiamo recuperare l’identità difensiva”

Le parole di Coach Banchi dopo la sconfitta della Virtus Bologna contro la Stella Rossa: “La Stella Rossa è stata più continua. Sono stati efficaci fin dall’inizio, hanno creato vantaggi con la creatività dei loro esterni e il loro atletismo. La partita è stata tirata, poi sul 61 pari c’è stato un loro parziale di 11-0 che per noi è stato molto difficile da recuperare. Abbiamo fatto fatica a controllare il ritmo. Eravamo preparati a giocare un tipo di partita diversa. Ma il loro talento ha fatto sì che controllassero la gara. Dovevamo avere una difesa molto più consistente per limitare la loro creatività. I nostri avversari hanno avuto un’ottima serata, sfruttando il potenziale di Nedovic, Teodosic e delle altre guardie. Noi dobbiamo pensare a come recuperare la nostra identità difensiva, una maggiore aggressività, quella che ci ha permesso di aver giocato un certo tipo di torneo. Teodosic? Ha giocato come sa, il basket che tutti amano e che a Bologna conoscono molto bene. Ha attivato tutto l’arsenale offensivo della squadra. Dobric? Sta vivendo un anno difficile, dal Mondiale in poi ha avuto vari infortuni che hanno rallentato il suo processo di crescita. A Kaunas meglio di oggi, aspettiamo che abbia un livello di forma tale da poterci aiutare come può fare, e darci aggressività. I rimbalzi offensivi? Se tiri male magari ci sono più rimbalzi offensivi, non dobbiamo leggere la nostra partita sul numero di possessi”.