WEC, Mick Schumacher: “Partecipare al campionato è una sfida e una possibilità per crescere”

Mick Schumacher tornerà a guidare nel 2024, partecipando al Mondiale Endurance con Alpine. Il pilota tedesco ha svolto il ruolo da terzo pilota per Mercedes in Formula 1, a seguito del licenziamento dalla Haas a termine 2022: “Sicuramente vedo la mia partecipazione al prossimo WEC come una sfida, ma anche come una possibilità di crescere come pilota e, se avrò una seconda opportunità in Formula Uno, portandovi l’esperienza che avrò maturato nelle gare di durata. Ovviamente mi manca non aver guidato quest’anno ma ho comunque imparato molto dal mio ruolo nel team Mercedes e mi sento decisamente come se avessi fatto un passo avanti. Ovviamente sono un pilota, prima di quest’anno avevo guidato auto da corsa per quattordici anni di fila, così ho scelto la migliore opportunità che mi si è presentata per tornare a guidare in gara. Come pilota ora so molto di più cosa voglio dalla mia squadra intorno a me, da me stesso e so cosa posso portare a una squadra. Ovviamente, quando sono arrivato in Formula Uno è stato un po’ difficile trovare la mia dimensione e capire che tipo di contributo potessi dare alla squadra. Adesso però, avendo lavorato per un’intera stagione con Hamilton e Russell, so quanto è fissata in alto l’asticella e so fino a che punto posso arrivare, e in particolare non avrò problemi a condividere le mie informazioni in futuro. Molti piloti di solito in Formula 1 sono egoisti. D’altra parte ho anche lavorato con Kevin Magnussen nel 2022 e lui, da pilota nelle gare di durata, capiva il vantaggio di condividere le informazioni: quella filosofia ha avuto un grande impatto per me“, conclude Schumacher.