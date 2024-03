Vettel: “Ho parlato con Wolff, ma non del mio futuro. La F1 non è un mio problema al momento”

“La F1 non è un mio problema al momento. Non ho mai avuto l’intenzione di fermarmi per poi riprendere a correre. Mi sto godendo il tempo con la mia famiglia, forse il mood cambierà in futuro ma adesso le cose procedono bene. Wolff? Sì, abbiamo parlato al telefono, ma abbiamo più che altro chiacchierato delle cose che stanno succedendo in Mercedes. Non c’è stata una specifica conversazione riguardo al fatto che potessi essere io a occupare quel sedile”. Parola di Sebastian Vettel, che in un’intervista concessa ai tedeschi della Bild mette le cose in chiaro dopo settimane di rumors su un suo possibile ritorno in F1.

Vettel poi parla anche della scelta di Hamilton di passare in Ferrari: “Lewis è stato in F1 per molto tempo, ha più esperienza e ha ottenuto più successi di chiunque altro. Riuscirà di sicuro a gestire la transizione in una nuova squadra, anche se è sempre un processo difficile, specialmente all’inizio. Ero sempre stato molto scettico riguardo a quella news, all’inizio ho subito pensato che non fosse vero, ma in realtà c’era davvero qualcosa e sono stato molto felice per lui”.