Verona, ufficiale l’acquisto di Braaf dal Borussia Dortmund: contratto fino al 2026

Tramite un comunicato ufficiale, l’Hellas Verona ha reso noto di aver acquistato a titolo definitivo dal Borussia Dortmund Jayden Braaf. L’attaccante olandese, arrivato in Veneto in prestito lo scorso 16 gennaio, ha firmato un contratto fino al 2026. “Hellas Verona FC augura a Jayden Braaf un futuro in gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra“, si legge nella nota. Braaf ha disputato solamente 6 presenze nella scorsa stagione, ma è probabile che a partire dal prossimo campionato trovi più spazio.