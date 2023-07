Verona-Primiero oggi in tv: data, orario e diretta streaming Amichevole 2023

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Verona-Primiero, match valevole per la prima amichevole precampionato 2023 della formazione scaligera. I ragazzi allenati da Marco Baroni, dopo aver cominciato la loro preparazione in vista dell’esordio stagionale nel campionato di Serie A, sono pronti a mettere i primi minuti nelle gambe in una partita contro una rappresentativa locale. La partita andrà in scena alle ore 17:00 di domenica 18 luglio; la sfida non sarà visibile nè in tv, nè in streaming, ma Sportface vi offrirà una diretta testuale della stessa.

