Verona-Napoli, rivedi la conferenza stampa di Rudi Garcia (VIDEO)

di Antonio Sepe 38

Rivedi la conferenza stampa di Rudi Garcia, allenatore del Napoli, che ha risposto alle domande dei giornalisti alla vigilia della sfida di Serie A 2023/2024 contro il Verona. Piuttosto polemico il tecnico francese, che si è tolto qualche sassolino dalla scarpa per le critiche ricevute dopo la sconfitta contro la Fiorentina. “Io sono sereno e tranquillo, tuttavia dire che non ho apprezzato il dopo Fiorentina è dire poco. E’ stata una mancanza di rispetto nei miei confronti, ma ci tengo a ringraziare i giornalisti che mi hanno sostenuto e i tanti tifosi che mi hanno incoraggiato” ha dichiarato. In seguito, si è soffermato esclusivamente sull’impegno del Bentegodi.