Verona, Henry: “Speriamo arrivi la vittoria nella prossima partita”

“E’ bellissimo per me e la squadra, il gol vale un punto ed è la cosa più importante. È stato difficilissimo ma è stata un’esperienza, ora sono più forte dopo l’infortunio. Abbiamo dimostrato di avere voglia, adesso dobbiamo continuare e cercare di fare gol prima“. Lo ha detto l’attaccante del Verona Thomas Henry dopo il pareggio contro la Lazio. “L’affetto del pubblico si sente in ogni partita – ha sottolineato l’autore del gol scaligero ai microfoni di Dazn – abbiamo un pubblico incredibile. Dedico questo momento felice a tutta la mia famiglia, siamo tutti contenti: speriamo che arrivi la vittoria nella prossima partita“, ha concluso Henry.