Verona, Baroni: “Dispiace per i ragazzi e i tifosi, c’è tanto dolore”

Le parole del tecnico del Verona Marco Baroni dopo la sconfitta contro la Fiorentina: “C’è tanto dolore per la sconfitta perché nel primo tempo minimo meritavamo il doppio vantaggio. Avevamo preparato bene questa gara, se non vai a prendere così la Fiorentina poi la subisci. Dispiace per i ragazzi e per i nostri tifosi. Abbiamo concesso molto poco ai nostri avversari e anche il gol era evitabile. Dovevamo andare in vantaggio, non ci siamo riusciti, mastichiamo amaro ma vedo la squadra che ha i presupposti per vincere le partite. Suslov ha fatto molto bene, nella ripresa siamo un po’ calati ed era normale lo facessimo. Loro creavamo superiorità numerica sugli esterni e Dawidowicz è stata una scelta per contrastare questa situazione. Il cambio di Magnani è invece dovuto a un suo problema muscolare. Noi dobbiamo trovare gli equilibri, li stiamo trovando, lo spostamento di Foulorusho più alto è stato dovuto al fatto che lui ha gamba, ha ricoperto bene quella posizione e ha pressato bene. Saponara ha qualità, all’inizio era stato un po’ penalizzato dal sistema di gioco, ora questa è casa sua, puo’ e deve darci una mano. Con il suo ingresso volevamo giocare maggiormente ‘palla addosso’, ma in difesa in quel momento si è avuto paura di farlo“.