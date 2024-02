Vela, Renna: “Contento del titolo mondiale, sogno le Olimpiadi da quando ero bambino”

Alcuni atleti della Nazionale di vela sono stati sottoposti ad un test di monitoraggio dei parametri fisiologici, comunica il Coni. Tra i presenti anche Nicolò Renna, fresco di oro mondiale: “Sono molto contento del titolo conquistato. Adesso, dopo un po’ di riposo, riprenderemo gli allenamenti in vista di un anno molto intenso e impegnativo. In quest’ottica i test all’Istituto sono fondamentali per noi per capire quanto siamo migliorati e come siamo messi dal punto di vista fisico. Mi sono sempre divertito. Poi, ovviamente, quando sono arrivati i primi risultati, è diventato più un lavoro. Ma la verità è che siamo mossi dalla passione per la nostra disciplina. Ci piace tanto quello che facciamo nella vita. E poi grazie ai successi dello scorso anno, in cui ho vinto gli Europei e sono arrivato terzo a Mondiali e test event olimpico, ho acquisito tanta fiducia che mi ha aiutato a vincere a Lanzarote”. Uno sguardo verso i Giochi di Parigi: ”L’Olimpiade è il mio sogno sin da quando ero un bambino. Spero di partecipare e di competere per vincere una medaglia”.