Vela, Europei iQFOiL 2023: prima giornata all’insegna del vento, le parole degli azzurri

Hanno preso il via a Patrasso (Grecia) gli Europei di iQFOiL 2023, che vedono al via tanti azzurri. La giornata inaugurale è stata caratterizzata da un forte vento, in grado di superare anche i 25 nodi, che ha complicato i piani degli atleti. “Giornata positiva. Buon inizio con il terzo posto ottenuto. Peccato perché nella seconda prova mi hanno centrato e sono stato costretto al ritiro. Poi ho cambiato attrezzatura e ho conquistano un altro terzo posto nella terza prova e il quarto nella quarta” ha dichiarato Daniele Benedetti.

“E’ stata una giornata difficile con un forte vento. Tuttavia sono riuscita a disputare tre prove discrete, entrando in top 10. Nella prima prova ho sfiorato il primo posto, ma sono caduto sul finale e ho chiuso quinta. In un’altra prova invece sono stata rallentata da un ostacolo in acqua. Nel complesso però sono soddisfatta e spero di continuare così” ha detto Marta Maggetti.

Ha poi parlato il tecnico FIV Adriano Stella: “Ai ragazzi ho chiesto un atteggiamento differente rispetto a quella della brutta prova di Palma. Oggi hanno risposto in maniera convincente. Siamo felici della giornata e di ciò che abbiamo fatto. Sono contento di quest’inizio“. Infine, il tecnico federale Riccardo Belli dell’Isca ha spiegato: “Bisogna mantenere alta la concentrazione perché la classifica è molto corta. Maggetti ha fatto un’ottima prestazione, mentre Speciale ha dimostrato di saper combattere con tenacia“.