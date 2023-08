Us Open 2023, programma e ordine di gioco mercoledì 30 agosto

Il programma e l’ordine di gioco di mercoledì 30 agosto agli Us Open 2023, quarto e ultimo Slam della stagione. A Flushing Meadows è tempo di match di secondo turno della parte alta del tabellone femminile e della parte bassa del tabellone maschile. In campo dunque Novak Djokovic, Iga Swiatek, ma anche i beniamini di casa Coco Gauff, Frances Tiafoe, Taylor Fritz. Purtroppo non saranno impegnati tennisti italiani dato che lunedì hanno perso tutti, mentre non mancano i match interessanti: su tutti spiccano Thiem-Shelton e Kvitova-Wozniacki.

Il programma di mercoledì 30 agosto (orari italiani)

ARTHUR ASHE STADIUM

Ore 18:00 – Andreeva vs (6) Gauff

a seguire – Zapata Miralles vs (2) Djokovic

Ore 01:00 – Ofner vs (10) Tiafoe

a seguire – (11) Kvitova vs Wozniacki

LOUIS ARMSTRONG STADIUM

Ore 17:00 – (32) Mertens vs Collins

a seguire – (1) Swiatek vs Saville

a seguire – Thiem vs Shelton

Ore 01:00 – (4) Rybakina vs Tomljanovic

a seguire – Varillas vs (9) Fritz

GRANDSTAND

Ore 17:00 – (7) Tsitsipas vs Stricker

a seguire – (18) Azarenka vs Zhu

a seguire – TBD vs TBD

Non prima delle 23:00 – (5) Ruud vs Zhang

COURT 17

Ore 17:00 – Townsend vs (19) Haddad Maia

a seguire – Bonzi vs (28) Eubanks

a seguire – (14) Paul vs Safiullin

Ore 00:00 – Brady vs (24) Linette