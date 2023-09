US Open 2023: Ostapenko non pervenuta, Gauff stravince e vola in semifinale

Una straripante Coco Gauff annienta Jelena Ostapenko e raggiunge la semifinale degli US Open 2023 (cemento outdoor). Prestazione davvero superlativa da parte della tennista statunitense, che ha impiegato appena 69 minuti di gioco per liquidare l’avversaria con un severo 6-0 6-2. Come suggerisce il punteggio, il match è stato a senso unico e Gauff l’ha dominato dal primo all’ultimo 15. Dopo un primo set senza storia, Ostapenko ha provato a scuotersi e si è anche sbloccata, non riuscendo però a contenere la rivale. Seconda semifinale slam in carriera, la prima a New York, per la classe 2004, che fa esultare il pubblico di casa e attende di scoprire la sua prossima avversaria, Cirstea o Muchova.

CRONACA – Primo set vinto con estrema facilità da Gauff, che ha perso appena 7 punti ed ha sempre avuto in mano il pallino del gioco. Sicuramente i tanti, troppi errori della lettone hanno fatto la differenza, mettendo in discesa la strada per Coco. Tuttavia non bisogna dare per scontata la grande prestazione dell’americana, che ha approfittato al meglio della situazione per imporsi con un netto 6-0. Gauff ha vinto anche il primo game del secondo parziale, salvo poi perdere il servizio e permettere alla rivale di sbloccarsi. Ancora una volta, però, Ostapenko è stata troppo fallosa e non è riuscita a tenere il passo dell’avversaria, sprecando alcune buone occasioni e precipitando nel punteggio. Gauff ha dunque avuto la meglio con un netto 6-2 ed ha staccato il pass per le semifinali.