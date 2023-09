US Open 2023, furia Sabalenka negli spogliatoi: spacca una racchetta e la butta nella spazzatura (VIDEO)

Brutto gesto di Aryna Sabalenka, che una volta tornata negli spogliatoi dopo la sconfitta nella finale degli US Open 2023 contro Coco Gauff si è scagliata contro la sua racchetta. La bielorussa ha tirato fuori l’attrezzo dal suo borsone ed ha iniziato a sbatterlo per terra con l’intento di romperlo, probabilmente per sfogarsi. Dopo esserci riuscita, si è incamminata verso un bidone della spazzatura e l’ha buttata. Un gesto evitabile, per quanto sia comprensibile l’amarezza dopo un risultato del genere, specialmente da parte di una numero uno al mondo vista con un occhio di riguardo da molti. Di seguito il video.

Une pensée émue pour la pauvre raquette d'Aryna Sabalenka, battue en finale de l'#USOpen par Coco Gauff 🙏 pic.twitter.com/WJmA2TSUtW — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 10, 2023