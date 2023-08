US Open 2023, day 4: in campo sei azzurri, occhi puntati sul derby Sinner-Sonego

Day 4 degli US Open 2023 vuol dire tanta Italia in campo. Saranno ben sei i giocatori azzurri protagonisti, determinati a proseguire il loro cammino nello slam statunitense che intanto continua a perdere i pezzi. Il match più atteso del giorno non può che essere il derby tra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, il terzo stagionale dopo quelli di Montpellier e Halle. L’altoatesino ha vinto entrambi gli incontri e partirà favorito anche stavolta, per ovvie ragioni ma anche perché nei derby italiani è ancora imbattuto a livello Atp. Il match aprirà il programma sul Louis Armstrong Stadium e si prospetta equilibrato, anche se appunto Sinner è ampiamente favorito. Il motivo? Un avversario che lotta come Sonego non è mai facile da mandare al tappeto e inoltre per Sinner saranno condizioni diverse rispetto all’esordio, avvenuto nella sessione serale. Per il vincitore c’è in palio il pass per il terzo turno contro il vincente del match Etcheverry-Wawrinka.

Gli altri italiani impegnati sono i due ‘Mattei’, Berrettini e Arnaldi, che curiosamente affrontano due giocatori francesi di nome Arthur. Se il romano se la vedrà contro Rinderknech, avversario ostico ma sulla carta non particolarmente pericoloso, specialmente per un giocatore come Berrettini che in passato ha raggiunto anche le semifinali a New York, diverso è il discorso per il sanremese. Il suo rivale sarà infatti Fils, giovane in grande ascesa che al debutto ha sconfitto in cinque set il più quotato Griekspoor. Arnaldi ha vinto l’unico precedente quest’anno sulla terra di Madrid, ma partirà sfavorito secondo i bookmakers. Al contrario, Berrettini scenderà in campo con i favori del pronostico e, pur senza sottovalutare l’impegno, chissà che la testa non vada già al potenziale terzo turno contro Monfils o Rublev, entrambi battuti nella splendida cavalcata del 2019.

In campo anche le ragazze, a caccia dell’impresa ma non già spacciate in partenza. Martina Trevisan, reduce da una vittoria storica contro Putintseva (la prima nell’Era Open a livello slam dopo aver perso il primo set per 6-0), affronta la vincitrice di Wimbledon Marketa Vondrousova. Match di difficoltà notevole per la toscana, che non vuole però smettere di sognare e sogna per la prima volta in carriera il terzo turno a Flushing Meadows. Chiamata a ribaltare il pronostico anche Lucia Bronzetti, la quale dopo una vittoria indimenticabile contro Krejcikova affronta la tedesca Eva Lys, favorita dai bookmakers. L’azzurra vanta sicuramente più esperienza, ma la sua avversaria si sta esprimendo molto bene sui campi newyorkesi, tanto che, partita dalle qualificazioni, non ha ancora perso neppure un set.

Per quanto riguarda gli altri incontri di giornata, spicca il ritorno in campo di Carlos Alcaraz, che non ha potuto completare il suo match di primo turno a causa del ritiro di Koepfer e spera di farlo contro Lloyd Harris, sempre nella cornice dell’Arthur Ashe Stadium. Prima però toccherà a Madison Keys contro Wickmayer e soprattutto al big match tra Andy Murray e Grigor Dimitrov, dall’esito tutt’altro che scontato. Protagoniste anche Aryna Sabalenka, chiamata a rispondere ad Iga Swiatek per infiammare la lotta per la vetta del ranking, Jessica Pegula, che dovrebbe passeggiare contro la rumena Tig, e Ons Jabeur, la quale prosegue la difesa dei tanti punti della finale dello scorso anno e sfida Noskova. Nel maschile in campo Daniil Medvedev, nettamente favorito contro O’Connell, e Alexander Zverev, opposto al connazionale Altmaier. Infine, guai a dimenticare John Isner, che potrebbe disputare l’ultimo match della sua gloriosa carriera: quote alla mano, si prospetta particolarmente equilibrato il derby contro Mmoh.