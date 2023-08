MotoGP Gp Catalogna 2023, Quartararo: “Spero di fare risultato e tornare a sorridere”

Fabio Quartararo questo fine settimana torna un po’ a casa, su una pista – quella del Montmelò – che l’ha visto trionfare tre volte tra Moto 2 e MotoGP. “Lo scorso anno qui ho corso una delle gare migliori della mia vita – confessa il pilota francese della Yamaha – Barcellona è uno dei miei circuiti preferiti, mi piace Montmelò, solitamente è un buon tracciato per me e mi diverto sempre a correre qui. Vediamo se riusciamo a ottenere un buon risultato e far sorridere il mio team e la mia famiglia”.