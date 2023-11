Universiadi: Torino 2025 la prima edizione senza barriere, potranno partecipare anche atleti paralimpici

Torino 2025 sarà la prima edizione delle Universiadi senza barriere. La prossima edizione dei Giochi mondiali universitari invernali della Fisu, che si terrà dal 13 al 23 gennaio 2025, vedrà infatti i migliori studenti-atleti paralimpici protagonisti sulle nevi del Piemonte in un evento nel segno dell’inclusività e della sostenibilità sociale. Lo ha annunciato oggi, dopo la delibera del Consiglio direttivo del Comitato organizzatore di Torino 2025, il presidente del Comitato, Alessandro Ciro Sciretti durante il talk a Casa Tennis nell’ambito degli eventi collaterali alle Nitto Atp Finals.

Sciretti ha infatti evidenziato: “Torino 2025 sarà l’Universiade di tutti e per tutti, aperta per la prima volta agli atleti paralimpici. Nel capoluogo piemontese dunque un’altra prima volta dopo l’invenzione delle Universiadi nel 1959, sulla spinta dell’intenzione del nostro territorio di innovare nell’insegna della sostenibilità sociale“. Anche il direttore dei Giochi invernali della Fisu, Milan Augustin ha detto la sua: “Questa è una giornata storica per tutto il movimento dello sport universitario che aggiunge un’altra opportunità importante, la partecipazione anche di paratleti con disabilità visive, o delle categorie Sitting e Standing nello sci alpino e nello sci di fondo. Era molto importante partire con questa nuova pagina che speriamo di allargare in termini di discipline e di numeri“. Testimonial dell’iniziativa sarà il campione paralimpico Alessandro Daldoss.