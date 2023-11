Eritrea rinuncia alle qualificazioni ai Mondiali 2026, ufficiale: timori per possibili fughe

Situazione sempre più complicata per l’Eritrea, che a dimostrazione di un clima molto instabile nel proprio paese non prenderà parte alle Qualificazioni ai Mondiali 2026. A darne conferma, dopo l’annuncio della federcalcio locale, sono state Fifa e Caf. “La Federcalcio eritrea (ENFF) si è ritirata dalla competizione preliminare della Coppa del Mondo 2026 – si legge nella nota ufficiale – A seguito di questo ritiro, il Gruppo E delle qualificazioni CAF sarà disputato dalle cinque squadre rimanenti: Marocco, Zambia, Congo, Tanzania e Niger”. La nazionale eritrea non disputa una partita ufficiale dal settembre 2019, quando venne sconfitta per 2-0 dalla Namibia nelle Qualificazioni ai Mondiali 2022.

In particolare, i motivi di questa rinuncia sarebbero rappresentati dai timori delle autorità di possibili fughe e richieste di asilo politico da parte dei calciatori. Una situazione già verificatasi nel 2015 e nel 2019.