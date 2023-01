United Cup 2023, Musetti: “Bella esperienza. Contro Tiafoe sentito qualcosa alla spalla”

“Anche se oggi ho giocato a malapena, è stato un torneo molto bello e una bella esperienza per me”. Queste le parole di Lorenzo Musetti dopo la sconfitta dell’Italia in finale contro gli Stati Uniti nella prima edizione della United Cup. L’azzurro è stato costretto al ritiro per un problema alla spalla contro Tiafoe. “Ho accusato un problema alla spalla e devo stare più attento per la prossima settimana a Melbourne” ha detto il carrarino.