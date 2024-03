Udinese-Salernitana 1-1, Cioffi: “Un punto che fa scontenti tutti”

“È un pareggio che fa scontenti tutti, perché volevamo vincere. Ho visto una squadra entrata in campo contratta e subire subito il gol. Poi si è sciolta. Abbiamo creato e trovato spazi, con due o tre occasioni importanti nel primo tempo. Nella ripresa siamo rientrati consapevoli di poter vincere, pur creando meno. Mentre stavo facendo il doppio cambio con gli esterni, è arrivata un’ingenuità grossissima che ci è costata la gara. Bravi i ragazzi a reggere in 10″. Parla così ai microfoni di Dazn l’allenatore dell’Udinese Gabriele Cioffi al termine del pareggio casalingo contro la Salernitana.

“Volevamo la seconda vittoria in casa per il nostro pubblico. Accettiamo le critiche dei tifosi, perché loro sono il motore vero per cui noi lavoriamo. È giusto che loro siano soddisfatti, noi incassiamo con umiltà e non vediamo l’ora di renderli fieri di noi. Le pressioni non mancano, ma ho un gruppo di giocatori forti e motivati. Non vacillo – aggiunge il tecnico -. La corsa salvezza sarà una maratona che vincerà chi crede nel lavoro e non dubita dei propri mezzi. I ragazzi mi danno serenità, ci sono margini di miglioramento.”.

Il prossimo turno non sarà dei più semplici contro una Lazio desiderosa di riscattarsi dopo la sconfitta e le polemiche di ieri: “Contro la Lazio mi aspetto una partita velenosa, soprattutto dopo gli strascichi arbitrati di ieri, ma io sono fiducioso che ci sarà una direzione equa. Loro proveranno in tutti i modi ad alzare la tensione della partita e noi dovremo essere bravi. “.