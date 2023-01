Udinese, Deulofeu entra ed esce dopo 10 minuti: ma nessun infortunio

Finisce subito ko Gerard Deulofeu. L’attaccante spagnolo dell’Udinese, era infatti entrato appena al minuto 78′ della sfida di Marassi contro la Sampdoria, con pochissimi minuti nelle gambe per via del lungo infortunio da cui rientrava. Ebbene, Dopo appena 10 minuti di gioco, l’ex Milan ha chiesto l’immediata sostituzione per un problema, che pare serio, alla coscia. Lo spagnolo è infatti uscito molto infastidito dall’infortunio, quasi disperato essendo appena rientrato. Brutte notizie per Sottil, ma brutte notizie anche in otticha mercato, con Deulofeu che era dato per partente, destinazione Roma, per sostituire Zaniolo.

Dopo gli esami strumentali l’Udinese ha diramato un comunicato ufficiale: “Udinese Calcio comunica che, all’esito delle valutazioni dei sanitari effettuate dopo la partita, Gerard Deulofeu non ha evidenziato alcun infortunio. Gerard riprenderà regolarmente la preparazione con la squadra martedì”. Dunque sospiro di sollievo e nessun infortunio per lo spagnolo.