Udinese, Balzaretti: “Samardzic più vicino alla permanenza che alla partenza”

Federico Balzaretti, responsabile tecnico dell’Udinese, parla a Sky Sport poco prima della partita contro il Milan: “Samardzic è più vicino alla permanenza che alla partenza. È un valore importante per noi, oggi gioca titolare e siamo contenti. Pafundi? C’è una trattativa con il Losanna, ha avuto tantissime richieste e abbiamo optato per l’estero, analizzando i pro e i contro. È un percorso, non c’è niente di male, anche se non è ancora definita al 100%. Lucca, si vuole migliorare tutti i giorni esattamente come Ibra, questa cosa li accomuna. Vuole fare strada, ho giocato con Ibra e anche lui era così, chiaramente non li sto paragonando ma Lorenzo sta lavorando con una testa è una voglia importante”.