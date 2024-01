Roma-Verona, Baroni: “Abbiamo pagato gli episodi, ma la prestazione è quella che volevo”

“Secondo me la squadra ha iniziato bene, ma poi ha commesso degli errori e ha preso due gol. Abbiamo fatto un secondo tempo di altissimo livello. È quello che volevamo e speravamo, ci dà fiducia. Non sono un visionario, vedo l’impegno e la dedizione della squadra. Ci dispiace per il risultato, che poteva essere diverso, ma sono contento della prestazione perché è quella che volevo. Abbiamo alzato ritmo e baricentro, facendo molto bene. Abbiamo creato occasioni importanti. Il rigore sbagliato? Non metto la croce addosso ai miei giocatori, la responsabilità è mia. Quando si va lì serve personalità, Djuric resta un giocatore che ci sta dando una mano“. Così il tecnico dell’Hellas Verona, Marco Baroni, ai microfoni di Dazn, dopo la sconfitta per 2-1 in casa della Roma. “Sul primo gol c’era un errore che si poteva evitare, quando vieni a giocare su questi campi non ti può permettere errori. Abbiamo fatto una grande partita, ma abbiamo pagato gli episodi“.

Il problema in più arriva dal calciomercato, sono già partite tante pedine importanti e non sono arrivati grandi rinforzi. “Sono concentrato sui giocatori che ho, vedo una crescita costante. La prestazione di Cabal, per esempio, è cresciuta nella partita. Sono fiducioso per il lavoro e per quello che vedo durante la settimana“, ha concluso mister Baroni.