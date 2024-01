Barcellona: archiviata per la seconda volta l’inchiesta sul trapianto di fegato di Abidal

E’ stata archiviata per la seconda volta l’inchiesta sul trapianto di fegato dell’ex difensore del Barcellona Eric Abidal. L’operazione risale al 2012 e fu necessaria a causa di un cancro individuato nel fegato del centrale blaugrana. L’allora calciatore sostenne che il donante, suo cugino Gerard Armand, non avesse ricevuto nessun compenso. Scattò quindi una prima inchiesta per presunto traffico di organi, che fu archiviata nel 2018 per mancanza di prove.”Non ci sono prove concludenti” di un pagamento al donante dell’organo, il cugino, l’affermazione del giudice istruttore nell’archiviazione anche del secondo fascicolo, riaperto nel 2019 e ora chiuso.