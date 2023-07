Triathlon, World Cup 2023: Prestia quarta in Ungheria, Azzano settimo

di Antonio Sepe 1

Niente medaglie per l’Italia nelle finali della World Triathlon Cup ungherese di Tiszaujvaros, ma discreti piazzamenti e sensazioni positive in ottica futura. Angelica Prestia ha chiuso in quarta posizione la gara donne, lottando fino alla fine ma arrendendosi alla svedese Tilda Mansson, vittoriosa sulla spagnola Noelia Juan e sulla belga Julia Vermeylen. Nono posto invece per Ilaria Zane, mentre ha chiuso dodicesima Bianca Seregni. Più indietro le altre azzurre Costanza Arpinelli e Luisa Iogna Prat, rispettivamente 15^ e 16^.

Nella gara maschile, invece, il miglior azzurro è stato Nicola Azzano, settimo con 10″ di penalità per partenza anticipata. Diciassettesimo Alessio Crociani, mentre Samuele Angelini non è andato oltre il 26° posto. A trionfare è stato il beniamino di casa Csongor Lehmann, che ha staccato nell’ultimo giro di corsa Sergio Baxter Cabrera (Esp) e l’altro spagnolo Alberto Gonzalez Garcia.