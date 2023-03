Piqué portatore di novità: ieri 92 mila al Camp Nou per la sua Kings League

Il calcio potrebbe essere difronte ad una vera e propria novità di cui Gerard Piqué sarebbe il primo dei tanti fautori che ora osservano la Kings League pensata ed ideata dall’ex difensore del Barcellona. Il nuovo modo di concepire il gioco del football, sette contro sette in un campionato composto da 12 squadre è giunto nella sua fase finale nella serata di domenica 26 marzo, quando al Camp Nou si è decretata la vincitrice della prima edizione. La Kings League ha riscosso tantissimo entusiasmo in Spagna con molti spettatori dal vivo, in tv o sui diversi social e con tantissime ex stelle del calcio pronte ad aderirvi.

Al Camp Nou nella serata di domenica 27 marzo Gerard Piqué ha portato letteralmente spettacolo con la sua Kings League. 92mila spettatori, tanto divertimento ed anche tante star che hanno preso parte all’evento. Fra questi il presidente blaugrana Joan Laporta o gli ex calciatori David Villa, Sergio Aguero e Iker Casillas hanno partecipato attivamente alla prima edizione della Kings League. Grande successo per la prima edizione della fase finale delle Final Four della competizione destinata, soprattutto in Spagna, a riscuotere altre adesioni fra i diversi giocatori. Per esempio, anche Neymar sarebbe rimasto colpito ed ora vorrebbe partecipare come presidente di un team. Numeri importanti anche relativamente agli ascolti: oltre ai 92mila spettatori al Camp Nou, sono stati ben 2 milioni di persone ad interagire fra i diversi social con la nuova competizione.