Trento-Mantova oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Trento-Mantova sarà visibile oggi in tv. Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per il girone A di Serie C 2022/2023. Nella ventitreesima giornata si sfidano la diciottesima in classifica, vogliosa di guadagnare dei punti per cercare di scappare dalla zona play out, e la tredicesima, che invece ha bisogno di quei punti per cercare di raggiungere la zona play off. Chi vincerà allo Stadio Briamasco? Appuntamento alle ore 17:30 di sabato 21 gennaio, diretta su Eleven Sports, visibile anche sulla piattaforma Dazn e in diretta gol su Sky Sport 251 e in streaming su NOW.