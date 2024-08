Travaglia stende anche Elias, è semifinale a Todi

Le semifinali degli Internazionali di Tennis Città di Todi | Sidernestor Tennis Cup hanno i loro nomi. Nel Challenger 75 organizzato da MEF Tennis Events sui campi del Tennis Club Todi 1971, Stefano Travaglia ha vinto la sua terza partita umbra (7-6 6-4 su Gastao Elias) e affronterà Carlos Taberner, che ha avuto la meglio nella maratona con Lukas Pavlovic per 4-6 6-7 7-6. La giornata di venerdì 16 agosto si aprirà con la sfida tra Santiago Rodriguez Taverna e Cezar Cretu. L’argentino ha rimontato Lorenzo Giustino e vinto per 2-6 6-2 6-4, mentre il romeno ha avuto accesso al penultimo atto in virtù del ritiro di Facundo Juarez, quando il risultato era di 5-7 7-5.

Non c’è due senza tre, Travaglia a caccia della finale – Un’altra sfida durissima sul Campo Centrale contro Gastao Elias, ma anche in questo caso Stefano Travaglia non si è fatto trovare impreparato. La testa di serie numero uno ha conquistato così la terza semifinale Challenger del 2024 in virtù del 7-6(1) 6-4 rifilato al portoghese, ex numero 57 ATP. “Il servizio oggi è stato fondamentale – ha spiegato il numero 226 del mondo –. Tolti un paio di momenti dove il mio avversario è salito di livello, sono sempre riuscito ad utilizzarlo bene per risolvere le situazioni più spinose, quando soffrivo il suo ritmo. Quando possibile ho messo i piedi dentro al campo per prendere in mano lo scambio e questo ha pagato, sono molto contento”. Questa settimana all’angolo di Travaglia c’è anche la moglie Maria Paola, un supporto in più che sarà utile anche per la semifinale contro Carlos Taberner: “Per me è un aiuto importante fuori dal campo. Oggi si è fatta sentire e in alcuni momenti ne avevo veramente bisogno. È un bene che ci sia e conterò su di lei anche per la semifinale”.

Infinito Taberner, semifinale dopo oltre tre ore – “È stata una delle partite più difficili della mia carriera”. Non esiste maniera migliore per descrivere il quarto di finale di Carlos Taberner al Challenger 75 di Todi. L’iberico ex 85 ATP ha disputato una lunga battaglia contro il francese Luka Pavlovic, vincendo per 6-4 6-7(8) 7-5(5) dopo tre ore e trentanove minuti. “Ho avuto un match point nel secondo set e non l’ho sfruttato, in alcuni momenti sono stato meno aggressivo ma bisogna fare grandi complimenti al mio avversario. Pavlovic ha giocato in maniera incredibile ed è comunque merito suo se la partita si è prolungata così tanto”. Dopo la finale conquistata a Cordenons la scorsa settimana, Taberner ha vinto sette delle ultime otto partite disputate: “Lavoro molto per tornare in alto in classifica e sono molto contento del mio attuale stato di forma. Felice della semifinale con Travaglia? Sarà un match di alto livello e senza dubbio sono contento di potermela giocare. Adesso ho bisogno di riposo e domani penserò alla partita”.