Tour de Ski 2023, Pellegrino: “Peccato per il mancato podio, mi porto a casa belle soddisfazioni”

Federico Pellegrino ha parlato al termine del Tour de Ski 2023, terminato al quarto posto: “Nel complesso posso dire che il mio approccio ha funzionato. Ho dato il 100% ed il mio fisico ha risposto molto bene, perciò il bilancio è positivo. Ho disputato tante gare ma non ho mai perso la brillantezza. Oggi ero ancora scattante nei 100 metri finali. Peccato per il podio, ma resta un obiettivo irraggiungibile per me. Complimenti ai tre che ce l’hanno fatta. Io ho provato a dare il meglio di me e mi porto a casa belle soddisfazioni – ha spiegato l’azzurro – A 32 anni sono riuscito a imparare a sciare sia in skating che in salita. Continuo ad avere fiducia nei miei mezzi in salita e, seppur lentamente, tenterò di migliorarmi e ricucire il gap con i più forti“.