Tottenham-Milan 0-0, Crudeli esplode di gioia grazie al passaggio del turno (VIDEO)

di Christian Poliseno 9

Il Milan fa il Milanin Champions League. E lo fa a spese del Tottenham nel ritorno degli ottavi di finale della competizione europea. Nessuna rete, basta quella di Brahim Diaz, per una serata indimenticabile che riporta il Diavolo nella top 8 d’Europa. Tiziano Crudeli, noto tifoso telecronista, non si è trattenuto negli studi di Diretta stadio, in onda sul network 7 Gold.

L’ESULTANZA DI SUMA