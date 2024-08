Firenze, Scaramelli: “Presenterò atto in Consiglio regionale per Olimpiadi 2040. Sogno realizzabile”

Dopo le parole di Matteo Renzi, Italia Viva torna a spingere sull’ipotesi di organizzare in Toscana le Olimpiadi del 2040. A parlarne è il presidente del gruppo del partito in Consiglio regionale, Stefano Scaramelli: “Sono un sogno realizzabile, i Giochi a Firenze e in Toscana nel turno europeo del 2040 si possono fare – afferma – Presenterò un atto in Consiglio per chiedere il sostegno di tutte le forze politiche e auspico la massima condivisione per realizzare questo sogno tutti insieme.”

“Condivido la candidatura di Renzi e le parole di Giani, che hanno sottolineato come la Toscana diffusa, le nostre città, il nostro mare, le nostre colline, le montagne, i laghi e le strade bianche della nostra regione abbiano tutto per stupire il mondo e per migliorarsi”, conclude Scaramelli.