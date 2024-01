Torino, Zapata: “Abbiamo dovuto soffrire, ma ce l’abbiamo fatta; serve convincerci della nostra forza”

Duvan Zapata, attaccante del Torino, parla ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 2-1 contro il Cagliari: “Noi siamo forti, dobbiamo solo essere più convinti a livello mentale. Abbiamo delle buone qualità, anche se a volte in alcune partite facciamo fatica. Oggi abbiamo giocato bene e in certi momenti sviluppato molto bene la nostra manovra. Loro in attacco hanno qualità e attaccanti che sanno come si segna. Già dal primo tempo abbiamo concesso un po’ troppo, ma alla fine l’importante era portare a casa questa partita. Ci è toccato soffrire fino alla fine, ma alla fine ce l’abbiamo fatta”. Poi, sull’Europa: “C’è margine di miglioramento, la testa conta molto: dobbiamo convincerci della nostra forza. Possiamo giocare con personalità contro qualsiasi squadra”. Infine: “Io sto bene e mi piace anche giocare spostato un po’ più a sinistra: è anche un modo per dare più opzioni al mister“.