Torino-Monza 1-0, Galliani: “Non siamo contenti dell’arbitro, contestiamo tre episodi”

“Una sconfitta che certamente non meritavamo: non voglio polemizzare sugli episodi arbitrali, dobbiamo concentrarci sul campo. Palladino ha uno stato d’animo ‘alterato’ e preferisce non parlare, per questo motivo sono qui a rappresentare il Monza. Io non voglio polemizzare, analizzare immagini o parlare dell’arbitro. Andiamo avanti così, anche se ci sono diversi episodi che non commenterò, perché rispetto il lavoro di tutti. È chiaro ed evidente che non siamo contenti della direzione arbitrale di oggi ma non voglio lanciare accuse o altro. Il rigore non dato a noi, che secondo me c’era, quello dato al Torino e l’espulsione di Pessina sono gli episodi che contestiamo”. Lo ha detto l’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, a Dazn dopo la sconfitta in casa del Torino con molte polemiche dei brianzoli, a cominciare dal tecnico Raffaele Palladino che non parlerà a caldo, nei confronti della direzione dell’arbitro Aureliano: “Concentriamoci però sul campo e sulla buona partita fatta dal Monza, anche in dieci uomini. Abbiamo avuto delle buone occasioni, restiamo un’ottima squadra e i 42 punti conquistati sono un grande risultato. Stiamo facendo, grazie al lavoro della squadra e dello staff, un grande campionato, anche se resto dispiaciuto per questo pomeriggio. Non meritavamo certamente di perdere: ripeto, tre episodi chiave ci sono girati male, ma ciò può capitare”.