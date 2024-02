Torino, Ricci: “Meritiamo di stare in zona Europa, con questo spirito si può andare lontano”

Samuele Ricci, centrocampista del Torino, parla delle condizioni attuali della squadra: “Il Toro merita di stare in zona Europa: con questo spirito possiamo andare lontano, anche se non siamo partiti benissimo cerchiamo di dare il massimo e le prestazioni ci sono sempre state. La Salernitana sta attraversando delle difficoltà, ma non dobbiamo abbassare l’attenzione altrimenti sarebbe letale” Infine: “Il mister mi chiede di avere sempre la gamba forte, sono cresciuto molto ma posso migliorare ancora e tra sei anni ne avrò 28: sarò nel pieno della carriera, mi auguro di essere a livelli molto alti”.