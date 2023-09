Torino-Genoa, infortunio muscolare per Vlasic: entra Radonjic

Infortunio muscolare per Nikola Vlasic, costretto a lasciare il campo al minuto 63 del match tra Torino e Genoa, valevole per la terza giornata di Serie A 2023/2024. Il centrocampista croato non ha potuto proseguire la gara ed è stato sostituito da Radonjic. Brutte notizie per i granata, che devono già fare i conti con l’infortunio di Tony Sanabria e rischiano di perdere un’altra pedina importante in fase offensiva.