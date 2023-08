Torino-Feralpisalò 2-1, Juric: “Un po’ precipitosi, ma abbiamo creato tanto”

“Si poteva fare meglio, siamo stati a volte un po’ precipitosi, ma abbiamo creato molte occasioni e sono soddisfatto di quanto visto”. Ivan Juric, tecnico del Torino, commenta così la vittoria in extremis ottenuta in Coppa Italia sulla Feralpisalò. “La squadra èa ncora incompleta, abbiamo perso cinque giocatori e restano da sostituire Lazaro e Miranchuk. Però siamo a buon punto, vediamo se riusciamo a migliorarci entro la fine del mercato”, ha aggiunto. Su Verdi: “Ha fatto un buon ritiro, ha la mente libera e lo sto vedendo bene in queste settimane. In gare chiuse come questa di oggi preferisco lui a Karamoh”