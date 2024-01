Torino, Cairo: “Buongiorno? Ha un contratto fino al 2027”

Il presidente del Torino Urbano Cairo, a margine dell’Assemblea di Lega, parla del mercato invernale e di Buongiorno: “Abbiamo fatto investimenti molto importanti in estate, senza vendere nessuno, con un esborso significativo. Il nostro bilancio è in perdita da alcuni anni, ma ci tenevamo a dare qualcosa in più al mister coi nuovi acquisti. Oggi abbiamo una squadra che funziona, il mister ha cambiato modulo da poco e i calciatori ora se lo sentono addosso. Questo comporterà risultati migliori. Con Buongiorno ci siamo parlati a suo tempo, lui mi ha manifestato il suo pensiero e io gli ho detto: ‘Sei importantissimo, rimani con noi’. Può partire in estate? Ha un contratto fino al 2027 col Torino”