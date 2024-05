Tiro con l’arco, Europei Essen 2024: ottimo avvio per gli azzurri

A Essen sono scattati i Campionati Europei di tiro con l’arco, che valgono anche per la qualificazione olimpica a squadre. Dopo le 72 frecce di ranking round l’Italia maschile chiude in terza posizione con 2029 punti, solo uno in meno dell’Olanda, mentre al primo posto c’è la Francia con 2053 punti. Un punteggio che permette a Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli di ottenere un bye al primo turno del tabellone a eliminazione diretta. Gli azzurri sono già agli ottavi e attendono la vincente di Lussemburgo-Danimarca. Nella gara femminile seconda posizione per Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati, che con 1999 punti fiscono solamente dietro alla Germania (2004). Uno score da nuovo record italiano a squadre, con 99 punti in più del precedente, e anche quello delle squadre nazionali, l’ultimo era stato fissato nel 2016 da Boari, Mandia e Sartori con 1985. Anche le ragazze sono già agli ottavi dove attendono venerdì una tra Slovacchia e Polonia. Podio virtuale per la coppia Mauro Nespoli-Chiara Rebagliati nel mixed team con 1356 punti che vale il terzo posto in classifica e anche il nuovo record italiano. Gli azzurri si piazzano dietro a Francia (1361) e Germania (1359) e agli ottavi di finale domani affronteranno la vincente di Polonia-Repubblica Ceca.

Passando all’individuale, che non assegna pass olimpici, Chiara Rebagliati e Tatiana Andreoli sono rispettivamente seconda e terza con 672 e 671 punti, dietro solamente alla tedesca Bauer (680). La terza azzurra, Lucilla Boari, è invece diciannovesima con 656. Andreoli e Rebagliati sono già agli ottavi di finale, Boari inizierà la sua corsa dal secondo turno eliminatorio. Al maschile il migliore degli azzurri è Mauro Nespoli che ottiene sesto posto con 684. Undicesimo posto per Federico Musolesi con il punteggio di 677 e ventesimo per Alessandro Paoli con 669. Nespoli entrerà in tabellone dagli ottavi, i due compagni dal secondo turno.