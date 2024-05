Tiro con l’arco, Europei Essen: la Nazionale maschile vola in finale e stacca il biglietto per Parigi 2024

La Nazionale maschile di tiro con l’arco stacca il biglietto per le Olimpiadi di Parigi 2024. Il terzetto formato da Mauro Nespoli, Federico Musolesi ed Alessandro Paoli, infatti, si è qualificato per la finale agli Europei di Essen in corso di svolgimento in Germania, garantendosi il pass a cinque cerchi riservato alla migliore nazione non ancora qualificata e, al contempo, tre quote da spendere nella prova individuale. Nell’ultimo atto, infatti, gli azzurri incontreranno la Francia, già certa della qualificazione in virtù di Paese ospitante.

La squadra tricolore, dopo aver concluso le frecce di ranking round al terzo posto, è avanzata direttamente agli ottavi di finale. Da qui è arrivata la netta affermazione ai danni del Lussemburgo (5-1) e le vittorie più sofferte ottenute rispettivamente contro la Spagna e l’Olanda, entrambe con lo score di 5-3.

Niente da fare invece per la Nazionale femminile. Tatiana Andreoli, Chiara Rebagliati e Lucilla Boari si sono arrese alla Francia per 5-1 nella semifinale europea. Contemporaneamente arriva la netta vittoria per 6-0 dell’Olanda contro la Germania. Le tedesche, già certe del pass per Parigi 2024, domani dunque sfideranno l’Italia per il bronzo europeo.

LE GARE INDIVIDUALI

Elisa Roner si giocherà il titolo europeo individuale nel compound domani, sabato 11 maggio, alle 15 circa contro la britannica Ella Gibson. L’azzurra è perfetta nelle eliminatorie e batte tutte le avversarie: la compagna Andrea Nicole Moccia 147-142, la croata Mlinaric 146-144, la tedesca Raab 148-143 e infine la turca Burun 149-146. Arriva fino ai quarti Marcella Tonioli battuta 149-143 dall’arciera del Lussemburgo Shkolna dopo aver vinto 145-143 con la turca Yuva e 147-143 con la svedese Karlsson.

Vola in finale per il bronzo nell’arco olimpico femminile Tatiana Andreoli che si ferma solo in semifinale sconfitta 6-0 dalla spagnola Canales. L’azzurra affronterà domenica alle 14,50 la francese Lisa Barbelin per salire sul podio. In mattina l’atleta delle Fiamme Oro ha vinto, sempre per 6-2, contro la turca Yenihayat, contro la danese Degn e contro la tedesca Schwarz. Non riescono a superare i sedicesimi Lucilla Boari e Chiara Rebagliati sconfitte 6-0 da Degn e 6-4 dalla britannica Healey.

Nel ricurvo maschile arriva fino ai quarti Federico Musolesi battuto 6-4 dal francese Addis dopo aver vinto 6-0 con il georgiano Machavariani e 6-4 con lo sloveno Ravnikar, che aveva eliminato (7-3) Mauro Nespoli ai sedicesimi. Si ferma agli ottavi Alessandro Paoli che prima batte allo shoot off 6-5 (9*-9) il croato Sulik e poi perde 7-3 con lo sloveno Habjan Malavasic.

Termina agli ottavi per tutti e tre gli arcieri del compound azzurro la gara individuale. Marco Bruno viene sconfitto dal numero uno del tabellone Mike Schloesser 150-145 dopo il successo 149-144 con il polacco Konecki, Michea Godano va ko con lo slovacco Bosansky 147-144 dopo il 144-143 con l’israeliano Hadar e Federico Pagnoni si ferma solo allo shoot off con l’israeliano Yamrom 146-146 (10-10*) dopo la vittoria 148-142 con l’ucraino Karpenko.