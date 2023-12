Tiro a volo, deliberate le squadre azzurre per il 2024: otto i probabili olimpici di Trap, quattordici quelli di Skeet

Il Consiglio Federale Fitav, riunitosi oggi per l’ultimo appuntamento 2023, ha deliberato in merito alla composizione delle squadre nazionali per il 2024. Recependo le indicazioni dei Direttori Tecnici e dei Commissari Tecnici, sono state così delineate le formazioni dei probabili olimpici, degli azzurri e degli Junior. Per quanto riguarda i tiratori in odor di convocazione per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, nel Trap il Direttore Tecnico Marco Conti ha indicato: Alessia Iezzi, Maria Lucia Palmitessa, Jessica Rossi e Silvana Maria Stanco, Mauro De Filippis, Massimo Fabbrizi, Giovanni Pellielo e Danile Resca. Per lo Skeet il Direttore Tecnico Andrea Benelli ha invece fatto ricadere la sua scelta su: Diana Bacosi, Martina Bartolomei, Chiara Cainero, Chiara Di Marziantonio, Martina Maruzzo e Simona Scocchetti al femminile e Tammaro Cassandro, Luigi Agostino Lodde, Erik Pittini, Gabriele Rossetti, Marco Sablone, Elia Sdruccioli, Niccolò Sodi e Giancarlo Tazza al maschile.